MEB ve BM iş birliğindeki projeyle hem dil hem meslek öğreniyorlar - Son Dakika

MEB ve BM iş birliğindeki projeyle hem dil hem meslek öğreniyorlar

28.02.2021 12:51

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Bursa'nın aralarında bulunduğu 4 ilde yürütülen proje kapsamında Türkçe öğrenen sığınmacılar, meslek edindirme kurslarına da katılıyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Bursa'nın aralarında bulunduğu 4 ilde yürütülen proje kapsamında Türkçe öğrenen sığınmacılar, meslek edindirme kurslarına da katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde Bursa, Konya, Ankara, Kayseri'de 8 Halk Eğitim Merkezinde yürütülen " Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında olan Suriyelilerin ve Uluslararası Koruma İhtiyacı içindeki Kişilerin Türkçe Dil Öğrenimine ve Mesleki Eğitime Erişiminin Artırılması Projesi" katılımcılardan ilgi görüyor.

Proje kapsamında yabancılara yönelik sürdürülen dil öğretimi ve meslek edindirme kurslarıyla katılımcılara A1 ve A2 seviyesi olmak üzere toplam 296 saat Türkçe dil eğitimi veriliyor.

Yılda dörder ay süreyle 3 dönem halinde verilen eğitimlerle dil becerisini geliştiren sığınmacılar, daha sonra talepleri doğrultusunda ev sahibi topluluk üyelerini de kapsayan meslek edindirme kurslarına katılıyor. Bursa'da Osmangazi ilçesinde 2 tekstil ile 1 aşçılık atölyesinde devam eden kurslarda her atölyeye on ikişer kursiyer alınıyor.

Tekstil kurslarında 532, aşçılık kursunda ise 590 saat teorik ve uygulamalı eğitim gören katılımcılara belge veriliyor.

"Kültürlerarası harmanlanmış bir sistemle mutfak eğitimi alıyorlar"

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, AA muhabirine, projenin asıl amacının kentteki sığınmacıların Türkçeyi öğrenmelerini ve ardından bir meslek edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Köse, 18 yaş üstü yetişkinleri önce Türkçe dil eğitimine aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dil eğitimini verirken kendi kültür ve sosyal yaşamımıza dair dokuları da anlatıyoruz. Toplumumuza ve kültüre entegre olmalarını sağlıyoruz. A1 ve A2 seviyesinde toplamda 296 saat Türkçe dil eğitimi veriyoruz ve bu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz iş ve meslek dalında atölyelerimize alıyoruz. Bu atölyelerimizden biri de tekstil atölyesi. Hem tekstil hem de aşçılık atölyesinde meslek edinmeye yönelik kurs faaliyetlerimiz var."

Aşçılık atölyesinde 590 saatlik bir eğitim verildiğini dile getiren Köse, "12 kursiyer var. Bu kursiyerlerimiz eğitim süresince restoran ve otel tipi yemek yapmayı, sunumu öğreniyorlar. Hem yerel yemeklerimizi öğreniyorlar hem de kültürlerarası harmanlanmış bir sistemle mutfak eğitimi alıyorlar. Bu kurslar tamamlandıktan sonra belgelerini alan kursiyerlerin, hem İŞKUR aracılığıyla hem de piyasadaki ilgili sektörlerle iş birliğine gidilerek istihdamı sağlanıyor." diye konuştu.

Köse, Türkçe eğitimlerinin dolu dolu geçtiğini vurgulayarak, "Türkçe eğitimi esnasında şarkılarımızdan türkülerimize, kına gecelerimizden düğün etkinliklerine, sünnetten çocuk doğumu ve isim koyma gibi adetlerimize kadar her şeyi anlatıyoruz. Amaç dilimizi doğru öğrenmelerini, kültürümüze ve sosyal yaşamımıza entegre olmalarını sağlamak." ifadesini kullandı.

Projenin Bursa'da Osmangazi ve Yıldırım halk eğitim merkezlerinde sürdüğünü aktaran Köse, "Hem aşçılık hem de tekstil atölyesine ilgi fazla. Bir anda hepsine cevap veremiyoruz, yılda 3 dönem halinde bu kursları yapıyoruz. Peyderpey kursiyerlerimizi kurslara alıyoruz ve eğitimlerini veriyoruz." dedi.

Kursiyerler memnun

Proje kapsamında dil kursuna katılan İbrahim Alojil, kursa önce ağabeyinin katıldığını, sonrasında kendisinin de eğitimlere başladığını söyledi.

Alojil, eğitimlerden ve merkezden memnun olduklarını belirterek, "Dil öğrenmek, yaşamımızı daha rahat sürdürmek ve çalışmak için fayda sağlıyor. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Aşçılık eğitimini sürdüren Nur Taha ise Türkiye'ye geldikten sonra önce dil eğitimi aldığını, sonrasında da aşçılık kursuna katıldığını dile getirdi.

Eğitimlerin güzel sürdüğünü ve Türkçe öğrenmenin günlük yaşamlarında olumlu etkileri olduğunu anlatan Taha, aşçı olmak istediğini ifade etti.

MEB ve BM iş birliğindeki projeyle hem dil hem meslek öğreniyorlar
MEB ve BM iş birliğindeki projeyle hem dil hem meslek öğreniyorlar
MEB ve BM iş birliğindeki projeyle hem dil hem meslek öğreniyorlar
MEB ve BM iş birliğindeki projeyle hem dil hem meslek öğreniyorlar

milli eğitim bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB ve BM iş birliğindeki projeyle hem dil hem meslek öğreniyorlar - Son Dakika


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