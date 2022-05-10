MEB ve TED arasında kütüphanelerin zenginleştirilmesi için iş birliği - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Derneği (TED) arasında, 'Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı.

MEB konferans salonunda düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı. Burada konuşan Pehlivanoğlu, bir ülkede sosyal adaletin, dezavantajlı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunarak sağlanacağını belirterek, "Bizim gibi genç nüfusu kalabalık olan ülkelerde, genç nüfusun bir fırsat mı yoksa tehdit mi olduğu onlara verdiğiniz eğitimle ölçülür. ve burada yapmamız gereken şey yaşamın dijitalleştiği, teknolojiye dönüştüğü bir dünya üzerinde insan olmayı hatırlayacak eğitim sistemlerini kurgulayabilmektir ve maalesef 21'inci yüzyılda gitgide insan olmaktan uzaklaşıp makinelerin esiri, dijitalleşmenin kölesi olan bir süreç içerisinde yaşıyoruz. Onun için dezavantajlı okullarımıza her şeyin üstünde önem vermek mecburiyetindeyiz. Milli bir kuruluş olmak sadece okullar kurmak değil; milletin çocuklarının hepsine, özellikle dezavantajlı çocuklarımıza dokunmaktır" dedi.