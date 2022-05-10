MEB ve TED arasında kütüphanelerin zenginleştirilmesi için iş birliği - Son Dakika
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MEB ve TED arasında kütüphanelerin zenginleştirilmesi için iş birliği

10.05.2022 13:01
MEB ve TED arasında kütüphanelerin zenginleştirilmesi için iş birliği

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Derneği (TED) arasında, 'Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Eğitim Derneği (TED) arasında, 'Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü' imzalandı.

MEB konferans salonunda düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı. Burada konuşan Pehlivanoğlu, bir ülkede sosyal adaletin, dezavantajlı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunarak sağlanacağını belirterek, "Bizim gibi genç nüfusu kalabalık olan ülkelerde, genç nüfusun bir fırsat mı yoksa tehdit mi olduğu onlara verdiğiniz eğitimle ölçülür. ve burada yapmamız gereken şey yaşamın dijitalleştiği, teknolojiye dönüştüğü bir dünya üzerinde insan olmayı hatırlayacak eğitim sistemlerini kurgulayabilmektir ve maalesef 21'inci yüzyılda gitgide insan olmaktan uzaklaşıp makinelerin esiri, dijitalleşmenin kölesi olan bir süreç içerisinde yaşıyoruz. Onun için dezavantajlı okullarımıza her şeyin üstünde önem vermek mecburiyetindeyiz. Milli bir kuruluş olmak sadece okullar kurmak değil; milletin çocuklarının hepsine, özellikle dezavantajlı çocuklarımıza dokunmaktır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EĞİTİMDE ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOK'Bakan Özer ise, protokol kapsamında 100 kitaptan oluşan temel eğitim setlerini 1500 okula göndereceklerini ifade ederek, "İmzalanan protokolle 150 bin kitabı okullarımıza göndereceğiz. Eğitimde en önemli önceliğimiz fırsat eşitliğini arttırmak. Onun için mümkün olduğu kadar tüm imkanlarımızı seferber ederek, 81 ilde 922 ilçedeki tüm eğitim camiamızla birlikte el ele vererek ülkemizin tüm çocuklarına çok daha iyi bir eğitime erişim imkanını kazandırmamız gerekiyor. Tüm odağımız bu ve bunu yapabilecek güçteyiz" diye konuştu.Bakan Özer, kütüphanelerin öğrenciler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Belki o köy okuluna gönderilen bir kitap bir öğrencinin hayatını değiştirecek. Biz istiyoruz ki okullardaki kütüphaneler, okulun kalbi olsun. Çocuklarımız orada kitaplara temas etsinler, vakit geçirsinler. Büyük kütüphanelerle sadece yükseköğretime gittikleri zaman tanışmasınlar. İlk ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler; dokunarak, okuyarak, düşünerek, tefekkür ederek gelişim süreçlerini sağlasınlar. Ben inanıyorum ki el ele verdiğimiz zaman Türkiye'nin eğitimde çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından MEB  ve TED arasında okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Bakan Özer ve TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu'nun imzaladığı protokol kapsamında 1500 okula kitap setleri gönderilecek.

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Bakan Özer: 'Biz istiyoruz ki okullardaki kütüphaneler okulun kalbi olsun' Bakan Özer: 'Biz istiyoruz ki okullardaki kütüphaneler okulun kalbi olsun' MEB ile TED arasında 'Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi' protokolü imzalandı MEB ile TED arasında 'Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi' protokolü imzalandı

milli eğitim bakanlığı, Türk Eğitim Derneği, Ziya Selçuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB ve TED arasında kütüphanelerin zenginleştirilmesi için iş birliği - Son Dakika


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