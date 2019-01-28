Son Dakika Haberleri: Meb: "Veli ve Öğrencilerin Herhangi Bir Mağduriyet Yaşamaması İçin Önümüzdeki Eğitim Öğretim...

Meb: "Veli ve Öğrencilerin Herhangi Bir Mağduriyet Yaşamaması İçin Önümüzdeki Eğitim Öğretim...

1 saat önce

MEB: "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir.

Meb:
MEB: "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:20 Kaynak: AA

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