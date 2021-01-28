MEB, yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıklarına başladı - Son Dakika

MEB, yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıklarına başladı

28.01.2021 11:01
MEB, yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıklarına başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de görevlendirilen yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerinin ölçülmesi için sınav düzenleme hazırlıklarına başladıklarını belirterek, çalışmayı öncelikle Fransa'dan görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de görevlendirilen yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerinin ölçülmesi için sınav düzenleme hazırlıklarına başladıklarını belirterek, çalışmayı öncelikle Fransa'dan görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla yürüteceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Bakanlığın e-sınav merkezlerinin kapasitesinin artırılması hazırlıklarını ve bu merkezlerde yürütülecek dört beceride Türkçe yeterliliklerinin ölçülmesine yönelik yeni planlamalarını AA muhabirine açıkladı.

Bakanlık olarak 2019'da hayata geçirdikleri yeni uygulama ile ilk kez okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi kapsayan dört beceride Türkçe sınav pilot çalışması başlattıklarını hatırlatan Selçuk, bu amaçla Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kütahya, Konya, Muğla, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa olmak üzere 15 pilot ildeki e-sınav merkezinde dil laboratuvarları kurduklarını söyledi.

İlk pilot uygulamayı 7. sınıf öğrencileri için mart ve nisanda gerçekleştirdiklerini anlatan Selçuk, bunun sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 11. raporu olarak bu ay "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları" başlığıyla kamuoyuyla paylaştıklarını dile getirdi.

4, 7 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik dört beceride Türkçe ölçme pilot çalışmalarının, 7. sınıf seviyesini 2019'da başarıyla tamamladıklarını ifade eden Selçuk, projenin 4 ve 11. sınıflara yönelik aşamasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediklerini belirtti.

Selçuk, "Bu çalışmaları 2021'de 81 ilde uygulayacağız. 2020'de bu amaçla 52 e-sınav salonunu Türkçe dört beceride sınav yapacak şekilde kurduk. Bu yılın sonuna kadar e-sınav salon sayısının artırılması kapsamında 81 ilde yaklaşık 400 e-sınav merkezinde Türkçe dört beceride sınav yapılabilecek duruma geleceğiz. Böylece bu uygulamayı 81 ilde yaygınlaştırma imkanımız olacak." bilgisini paylaştı.

Yetişkinler için dört beceri Türkçe ölçme

Bakan Selçuk, dört beceride Türkçe ölçme sınavlarına ilişkin yeni bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

"Çalışma kapsamında planlanan yeni uygulamayla 16 yaş ve üzeri bireylerin ana dili olarak Türkçe dört temel dil beceri seviyelerini ölçebilmek amacıyla test geliştirme çalışmalarına da başladık." diyen Selçuk, alanında uzman akademisyenler ve Bakanlık uzmanlarının katılımıyla 10-12 Şubat 2020'de Ankara'da kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ziya Selçuk, bu kapsamdaki çalışmaların test uygulamalarını bu yıl tamamlamayı ve 2022'de yaygın şekilde uygulanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yabancılara yönelik Türkçe dil yeterlikleri çalışması başlatıldı

"Yabancıların Türkçe yeterliklerinin değerlendirilmesi için de çalışma başlattık." bilgisini paylaşan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu kapsamdaki çalışmayı öncelikle Fransa'dan ülkemizdeki okullarda çalışmak üzere görevlendirilecek öğretmenlerin Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla başlattık. Çalışma kapsamında geliştirilecek sınavın herhangi bir ülkeden Türkiye'ye görevlendirilecek tüm yabancı öğretmenlere uygulanabilecek nitelikte olmasını hedefliyoruz. Böylece ülkemizde görev yapacak yabancı uyruklu çalışanların Türkçe yeterliklerinin, hangi düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik bir sınav hizmeti sunabileceğiz. Bu kapsamda yapılacak sınav A1'den C1'e kadar olan tüm dil seviyelerini kapsayacak. Bu çalışma da 2021'de tamamlanacak. "

Bakan Selçuk, MEB olarak nihai hedeflerinin bir taraftan öğrencilerin dört beceride Türkçe yeterliklerini ölçüp iyileştirilmesiyle ilgili destekleri sağlarken diğer taraftan yabancılara yönelik Association of Language Testers in Europe (ALTE) gibi uluslararası kuruluşlarca da tanınan dört beceride Türkçe yeterlikleri ölçme sınavı yapabilmek olduğunu söyledi.

ALTE'nin, organize ettiği etkinliklerle üye kurumların değerlendirme standartlarına uyum sağlamalarını teşvik ettiğini, denetiminden geçen kurumların dil sınavlarını onayladığını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"MEB, başta Dört Beceride Türkçe Sınavı olmak üzere dil becerilerine odaklanan değerlendirmeleri ile Ekim 2019 itibarıyla ALTE kurumsal üyeleri arasında yerini aldı. MEB'in 2021'deki hedefi, Dört Beceride Türkçe Sınavının yapısını ALTE'nin standartlarıyla tamamen uyumlu hale getirerek ALTE onayı almak (Q-Mark) ve kuruluşun tam üyeleri arasında yer almaktır.

Bu süreçlerde büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sürece destek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı çalışanlarına, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Bakan Müşavirleri Emine Eroğlu ve Hayri Eren Suna ve bakanlık çalışanlarımıza ve dış paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, yabancı uyruklu öğretmenlerin Türkçe yeterliklerini ölçmek için sınav hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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