MEB yaptığı çalışmalarla fark oluşturan öğrencileri paylaştı - Son Dakika
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MEB yaptığı çalışmalarla fark oluşturan öğrencileri paylaştı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılında yaptığı çalışmalarla hayatı kolaylaştıracak birçok projeye imza atan öğrencileri resmi internet sitesinde paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılında yaptığı çalışmalarla hayatı kolaylaştıracak birçok projeye imza atan öğrencileri resmi internet sitesinde paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılında yaptığı çalışmalarla diğerlerinden ayrılan öğrencileri açıkladı. Birbirinden güzel çalışmalara

imza atan 2019 yılının fark oluşturan öğrencileri, hayatı kolaylaştıracak birçok ürünü kullanıma kazandırdı. 2019 yılı boyunca yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin fark oluşturan fikirleri ve çalışmalarıyla yepyeni başlangıçlar yapılacağına işaret etti. Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"2019 yılına dair şöyle bir hafızalarımızı yokladığımızda geleceğe umutla bakmak için öyle çok örnek çıktı ki karşımıza. Onları sizlerle paylaşmak istedik. Kendisinin ya da başkasının yaşadığı bir soruna çözüm getiren, yeni ufuklar açan, buluşlara imza atan onlarca gencimiz var. Biz onların ve daha nicelerinin yaptığı taze başlangıçlarla daha güzel yarınlara yürüyeceğiz."

Öğrencilerin sınava değil kendilerini hayata, öğretmenlerinin desteğiyle ülkeyi geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizle her buluşmamızda söylüyorum, başarı soru çözmek değil sorun çözmektir. Artık ezbere biliyorlar. ve ne mutlu ki meslektaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın desteğiyle bunu uyguluyorlar. Arkadaşının babası için protez el yapan çocuğumuz var, yer altındaki mayınları lazerle tespit edebilen bir drone tasarlayan, deniz süngerinden doku üreten. Büyük bir gururla onlarcasını sayabilirim. Sorun buldukları alanda düşündüler, çalıştılar, ürettiler. Henüz okul sıralarındayken onlar bizim geleceğimize ışık oldular. Biliyorum ki bizler onları destekledikçe, ellerinden tutup yüreklendirdikçe bu buluşlar artacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu tür projelerin her zaman destekçisi olduğunu belirten Selçuk, Bakanlığın resmi internet sitesi meb.gov.tr'de bu tür buluşları daha görünür kılmak ve tüm öğrencileri yenilerine imza atmaya özendirmek için ayrı bir bölüm açtıklarını kaydetti. Bakan Selçuk, "2019'un Fark Yaratan Öğrencileri" alanının 2020'de aramıza eklenenlerle sürekli güncelleneceğini, yeni buluşların da burada paylaşılacağını dile getirdi.

(Emin Kuvat - Mehmet Kalay/İHA)

MEB yaptığı çalışmalarla fark oluşturan öğrencileri paylaştı

Ziya Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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