Bakan Selçuk'tan, "Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı - Son Dakika
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Bakan Selçuk'tan, "Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

10.01.2021 14:54
Bakan Selçuk'tan, "Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden yarın saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden yarın saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekildi.

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı ile başlandığı aktarılan açıklamada, çocuklar ve öğretmenlerin canlı dersler öncesinde ekran başında milli marşı söylediği anlatıldı.

Tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşımızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak."

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tüm Türkiye'ye çağrı yaparak il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istediği bildirildi.

Bakan Selçuk'un yarın saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı da duyuruldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan, 'Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan, "Yarın sabah okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı - Son Dakika
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