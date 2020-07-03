MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi - Son Dakika

MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na dair 81 ile gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'na dair 81 ile gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Haziran 2021'de kapanacak.

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MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin genelgesini illere gönderdi - Son Dakika

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