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MEB 2021'in dokuz ayında patent tescil hedefine ulaştı - Son Dakika

MEB 2021'in dokuz ayında patent tescil hedefine ulaştı

23.09.2021 12:02
MEB 2021'in dokuz ayında patent tescil hedefine ulaştı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılında 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedeflediklerini belirterek, "9 ayda tescil hedefimize ulaştık. Hatta hedefimizi yüzde 54 oranında aştık." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılında 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedeflediklerini belirterek, "9 ayda tescil hedefimize ulaştık. Hatta hedefimizi yüzde 54 oranında aştık." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının fikri mülkiyet hakları çalışmalarının hedefleri aştığı bildirildi.

Mesleki eğitim okul ve kurumları, BİLSEM'ler ve fen liselerinin 2021'in dokuz ayında yaptığı 3 bin 249 ürün tescil başvurusunun 1157'sinin onayının alındığı, diğer başvuruların büyük kısmının da değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, fikri mülkiyet hakları çalışmalarını meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, BİLSEM'ler ve fen liselerinde yürütüyor. BİLSEM'lerden 2021 yılının ilk 9 ayında 166 patent, 313 faydalı model, 1715 tasarım ve 12 marka olmak üzere 2 bin 206 ürün başvurusu yapıldı. Hedef, her bir BİLSEM'den en az bir ürün tescili olmak üzere 2021 yılında 183 ürün tescili almaktı. Başvurular sonunda 9 patent, 20 faydalı model, 915 tasarım ve 6 marka olmak üzere 950 ürünün tescili alındı. Böylelikle 2021'in ilk 9 ayında BİLSEM'lerde hedefin 4 kat üzerinde artış kaydedilmiş oldu. Mesleki eğitimde ise 2021 yılında 878 ürün başvurusunda bulunuldu. 12 patent, 8 faydalı model, 110 tasarım ve 68 marka olmak üzere 198 ürünün tescili alındı. İlk 9 ayda mesleki eğitimde 250 ürün tescili hedefinin yüzde 79'u gerçekleştirildi.

Fen liselerinde ise 2021 yılında 165 ürün başvurusunda bulunuldu, 9 ürünün tescili alındı. 2021 yılı hedefi, her bir fen lisesinden en az bir olmak üzere 320 ürün tescil almak."

"Bu çalışmalar, gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim, BİLSEM ve fen liselerinde fikri mülkiyet konusunda bir yılda önemli mesafe aldıklarına değinerek, yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla iş birliği içinde yürüttüğümüz 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca, 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere Bakanlık bünyesinde de bir fikri mülkiyet ofisi kurduk. Sevinerek paylaşıyorum ki bu yılın dokuz ayında mesleki eğitim, BİLSEM'ler ve fen liselerinde fikri mülkiyet kapsamında toplam 3 bin 249 ürün tescil başvurusunda bulunduk ve 1157 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık."

Fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Özer, 2021 yılında 320 fen lisesi ve 183 BİLSEM'in her birinin, en az bir ürünü tescil ettirmesini hedeflediklerini kaydetti.

Mesleki eğitimde de 250 ürün tescili hedeflediklerini aktaran Özer, "Dolayısıyla 2021 yılında toplam 753 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili almayı hedefliyoruz. 9 ayda tescil hedefimize ulaştık. Hatta hedefimizi yüzde 54 oranında aştık. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili ortaöğretim kurumlarımızda ve Bakanlığımızda oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar, gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

BİLSEM öğrencilerinin TÜBİTAK yarışmalarında ve ulusal koordinasyonunda gerçekleşen AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda dereceler elde ettiğini anımsatan Özer, "Öğrencilerimiz bizi gururlandırdılar. Bu öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin hayallerini, fikirlerini ve üretim güçlerini hayata geçirmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Onlar ürettikçe başarı da beraberinde geliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, bu süreçte Bakanlığa destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a ve süreçleri yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, 81 il milli eğitim müdürüne ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

MEB 2021'in dokuz ayında patent tescil hedefine ulaştı

milli eğitim bakanlığı, BİLSEM, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB 2021'in dokuz ayında patent tescil hedefine ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB 2021'in dokuz ayında patent tescil hedefine ulaştı - Son Dakika
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