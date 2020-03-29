MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak - Son Dakika
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MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız." dedi.

MEB, YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımını duyuracak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız." dedi.

Bakan Selçuk, CNNTürk'te canlı yayınlanan programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından kısa sürede üç yeni televizyon kanalı ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitime başladıklarını anlatan Selçuk, bu ölçekte bir eğitim sisteminin Türkiye ve Çin'in dışında bulunmadığını ifade etti.

Selçuk, okullarda uzaktan eğitim süresinin 30 Nisan'a kadar uzatılmasının ardından bu tarihten sonrası için senaryoların ne olacağının sorulması üzerine, koronavirüs salgınının gün gün, saat saat yayılım haritalarının incelenerek bilimsel takibinin yapıldığını, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak da bu bilimsel verilere göre kararlar aldıklarını söyledi.

"30 Nisan sonrası için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda B ve C planlarımız hazır." diyen Selçuk, bu planlar doğrultusunda telafi eğitimleri, destekleme ve yetiştirme kursları, öğretmen ihtiyaçları, finansman gibi konuları yeniden organize ettiklerini bildirdi.

Velilere evde uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmeleri için rehberlik desteği vereceklerini dile getiren Selçuk, "Önümüzdeki haftadan itibaren her sınıf düzeyindeki çocuklar için günlük akış şemaları oluşturduk ve bunları velilerimize ulaştıracağız. Ayrıca evde yapılabilecek yüzlerce etkinlik önerisini de velilerimize ulaştırmış olacağız." dedi.

Uzaktan eğitim için hazırlanan deneyler yayında olacak

Bakan Selçuk, canlı sınıf uygulamasına ilişkin detayları da paylaştı. Canlı sınıfın öğretmenin sınıfındaki öğrencileri eş zamanlı olarak ekranda tek tek gördüğü ve karşılıklı olarak soru sorabildiği bir uygulama olduğunu anlatarak, "Canlı sınıfı önümüzdeki hafta sadece 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize kademeli açıyoruz." bilgisini verdi.

Uzaktan eğitimde, sanat etkinlikleri ve spor etkinliklerinin bulunduğuna işaret eden Selçuk, ayrıca yarından itibaren yayınlanmak üzere şarkılar hazırlandığını aktardı.

Bunun yanında çocuklarla beraber basit malzemelerle yapılabilecek bilimsel deneylerin de yayında olacağını dile getiren Selçuk, "Bu şekilde hazırladığımız 40 deney, bu haftadan itibaren yayınlanacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, koronavirüs sebebiyle dünyanın eğitimde yeni bir döneme gireceğini, bu kapsamda yeni standartların geliştirileceğini, ulusal ve uluslararası programlarda iş birliklerinin görüleceğini, sınıf dışındaki dijital programların karnelerde yer alacağını, akreditasyonların başlayacağını anlattı.

Türkiye'deki uzaktan eğitim sürecinde ders geçme sistemiyle ilgili de çeşitli hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Selçuk, hukukçuların bu konuyu çalıştığını, Danıştaydan görüş aldıklarını kaydetti.

Birinci dönem notlarıyla sınıf geçme ya da yüz yüze eğitimdeki sınavların hukuksal sonuçlarını incelediklerini anlatan Selçuk, tüm bu çalışmaların en geç 10 gün içinde sonuçlandırılacağını söyledi.

LGS'de erteleme yok

LGS tarihine ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"LGS, zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz ama zorunlu olarak ertelenme durumu doğarsa elbette tedbir alırız. Sınav, sadece ilk dönemin konularını içerecek. Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız. Bu yıl (LGS'ye) 500 bin dolayında öğrenci daha sınava girecek. Çağ nüfusu 1 milyon 700 bin civarında oldu. Onlar 9'uncu sınıfa geldiler. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. 'Bizim şansımız azaldı' diye düşünmesinler. Hayır azalmadı. Biz geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık, bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. 8. ve 12. sınıfta olan öğrencilerin hep bizden istediği bir şey vardı; ikinci dönem okulu tatil edin, biz evde çalışalım diye. Buyrun size öyle bir dönem. Bir taraftan da avantajlı bir durum."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ziya Selçuk, MEB, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:46 Kaynak: AA

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