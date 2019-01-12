MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınav, ÖSYM tarafından da yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınav, ÖSYM tarafından da yapılabilecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

MEB, Ortaokulun Bodrum Katında Yaşanan Skandal Sonrası Harekete Geçti

Berkay'dan Arda'ya Gözdağı: Gözünün İçine Baka Baka Söyleyeceklerim Olacak

Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz

Son Dakika! Fransa İçişleri Bakanı: Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti