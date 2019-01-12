MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik
1 saat önce
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınav, ÖSYM tarafından da yapılabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınav, ÖSYM tarafından da yapılabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:36
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