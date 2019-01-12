Son Dakika Haberleri: MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik

MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik

1 saat önce

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınav, ÖSYM tarafından da yapılabilecek.

MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik, System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça yapılan yazılı sınav, ÖSYM tarafından da yapılabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:36 

Ekonomi
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