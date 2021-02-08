MEB, yurt dışında yaşayan Türkler için "Çanakkale Şiirleri" Seslendirme Yarışması" düzenliyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların çocuklarına yönelik "Çanakkale Şiirleri Seslendirme Yarışması" düzenliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların 7-17 yaş aralığındaki çocukları katılabilecek.

Çocuklara, Çanakkale Zaferi'nin önemini fark ettirmeyi ve onların şehitlere olan minnet duygularını ifade etmelerini amaçlayan yarışma, "7-11 yaş" ve "12-17 yaş" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Çocuklar, yarışmaya, 1. kategoride Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya", 2. kategoride ise Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirlerini seslendirdikleri videoyla katılabilecek.

Yarışmaya katılacak çocukların, "katılım başvuru formunu" 8 Şubat-8 Mart arasında "abdigmyarisma@gmail.com" adresine göndermeleri gerekiyor.