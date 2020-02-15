Son Dakika › Güncel › MEB 'Zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika
MEB "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:44 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayburt ilimizde 'Bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı