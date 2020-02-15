MEB "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB 'Zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika

MEB "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayburt ilimizde 'Bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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