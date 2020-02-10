MEBET ile öğrencilerin becerileri önceden belirleniyor - Son Dakika

Ankara Sanayi Odası(ASO) 1. OSB'de yer alan Erkunt Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen Mesleki Beceri Testleri(MEBET) ile öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük başarı sağlıyor.



MEBET testlerinin ilk versiyonunun uygulanmaya başladığı 2007'den bu yana testler sonucunda ASO teknik okullarına yönlendirilen öğrencilerin yüzde 91'i eğitim gördükleri mesleki alanda çalışma yaşamını sürdürüyor.



Mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması ve testin tanınabilirliğinin artırılması amacıyla her yıl ASO 1.OSB'de geleneksel olarak MEBET testi uygulaması toplantısı Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASOSEM)gerçekleştirildi.



ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, iş adamları, bürokratlar ve çocukları katıldı.



ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, konuklara ASO 1.OSB'nin eğitim kurumları olan ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, ASO Anaokulu, ASOSEM ve Model Fabrika'nın uygulamaları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.



ASO 1. OSB'de yakın bir zamanda açılan model fabrika projesi ile birlikte 7 eğitim merkezi kurduklarını belirten Tütek, çok önem verdikleri mesleki eğitim alanında böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tütek, konuşmasında mesleki eğitim-iş dünyası birlikteliğinin önemine dikkat çekerek, ülkemizin ekonomik çerçevedeki uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiğini ifade etti.



Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi tarafından SİMEP öğrencilerine uygulanan Mesleki Beceri Testi hakkında bilgiler veren Tütek şöyle konuştu:



"Bugün burada çocuklarımıza uyguladığımız, Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) testi ile çocuklarımızın algılama kapasitesi, el, kol ve zeka koordinasyonu, aritmetik akıl yürütme yetenekleri, üç boyutlu uzaysal algı yetenekleri, sözel yetenekleri, simetri yeteneklerini belirleyeceğiz. Test sonuçları bizlere çocuklarımızın ilgileri hangi yönde, becerileri hangi dala uygun, motorik becerileri, yetenekleri neye yatkın gibi sorulara cevap bularak bilimsel veriler ile çocuklarımızı doğru yöne yönlendirmiş olacağız. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimiz, sadece bölgemizde veya Ankara da değil, aynı zamanda Türkiye'nin başka şehirlerde olan diğer okullara da ziyaretler gerçekleştirerek, SIMEP projesinin 12 yıllık başarı hikayesini anlatarak eğitimler veriyor. Önümüzdeki süreçte yeni işbirlikleri geliştirmek ve güzel projelere imza atmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Yapılan sunumları ilgiyle izleyen konuklar, ASO 1.OSB'de uygulanan eğitim faaliyetlerine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.



Program, davetli misafirlerin lise çağında olan çocuklarına Mesleki Eğitim Beceri Testinin yapılması ve ASO Sürekli Eğitim Merkezinin eğitim ve uygulama atölyelerinin detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi. - ANKARA