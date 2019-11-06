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Son Dakika Güncel MEBİS yenilikleriyle kolaylık sağlayacak

MEBİS yenilikleriyle kolaylık sağlayacak

7 saat önce

Büyükşehir Belediyesi MEBİS'i (Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi) yenilenen yüzüyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

MEBİS yenilikleriyle kolaylık sağlayacak, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi MEBİS'i (Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi) yenilenen yüzüyle vatandaşların kullanımına sunuldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından 'Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi' (MEBİS) vatandaşlara kolaylık sağlamak için yeniden revize edildi. Yenilenen yüzü ile MEBİS'e hem günlük defin verileri; hem de geçmiş yıllara ait defin bilgileri, arşiv kayıtları taranarak, yüklenmeye başlandı. MEBİS ile cenaze hizmetlerini ilgilendiren tüm veriler Büyükşehir Belediyesi Veri Depolama Alanında saklanarak veri güvenliği de sağlanmaya başlanırken; hızlı ve güvenilir veri akışının önü de açılmış oldu.


Yeni yüzüyle daha çok bilgi


Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi 'Mezarlık Bilgilendirme ve Yönlendirme Sistemi' uygulamasıyla, vatandaşlarımız akıllı telefonlar ile navigasyon sistemi aracılığıyla, ulaşmak istedikleri camilere, gitmek istedikleri mezarlıklara ve parselasyonu yapılmış mezarlıklar ile ziyaret etmek istedikleri mezar yerlerine zahmet etmeden gidilebilecek. mebis.sakarya.bel.tr internet sayfasından ulaşacakları 'Mezarlık Bilgilendirme Sorgulama Ekranı' aracılığıyla definle ilgili tüm bilgilere erişilmesi de mümkün olacak. 'SBB Mobil' devreye girdiğinde ise, vatandaşlarımız akıllı telefonlarına indirdikleri bu uygulama aracılığı ile günlük defin bilgilerini görebilecek, bu ekrandan dilerlerse camiye, dilerlerse mezarlığa kadar navigasyon yardımıyla kolaylıkla erişebilecek. Yazılımın daha da genişletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir" denildi. - SAKARYA

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
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