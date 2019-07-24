Son Dakika Haberleri: MEC Vakfı gönüllüleri AA'yı ziyaret etti
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MEC Vakfı gönüllüleri AA'yı ziyaret etti

1 saat önce

Mahmud Es'ad Coşan (MEC) Vakfı tarafından düzenlenecek "Allah İçin Sev Allah İçin Sevindir Uluslararası Kurban Organizasyonu" için hazırlıklar başladı.

MEC Vakfı gönüllüleri AA'yı ziyaret etti, System.String[]
Mahmud Es'ad Coşan (MEC) Vakfı tarafından düzenlenecek "Allah İçin Sev Allah İçin Sevindir Uluslararası Kurban Organizasyonu" için hazırlıklar başladı.
MEC Vakfı Konya gönüllüleri, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.
Bu yıl "Allah İçin Sev Allah İçin Sevindir" sloganıyla 14'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyonda, dünyanın dört bir yanındaki hayırseverlerden alınacak vekaletlerle kesilecek kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine elden teslim edilecek.
Organizasyonda, açlık sınırında zor bir hayat geçiren Endonezya'daki yüzbinlerce aileye kurban etleri ulaştırılacak.
Bağışlar, www.mecvakfi.org adresinden yapılabilecek.
Anadolu Ajansı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:29 Kaynak: AA
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