Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldı - Son Dakika
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Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığının açıklamasının ardından 4 büyükşehir arasında kalarak mecburi olarak karantina altında kalan Osmaniye'de, önlemler artırıldı.

Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığının açıklamasının ardından 4 büyükşehir arasında kalarak mecburi olarak karantina altında kalan Osmaniye'de, önlemler artırıldı. Bu kapsamda, Hatay'ın Erzin ilçesini Osmaniye'ye bağlayan ara yol, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla yola toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Karantina kapsamında, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından 4 büyük şehir arasında olan Osmaniye'de mecburi karantina kapsamına girdi. Kolluk kuvvetleri, il sınırı giriş ve çıkışlarında önlem alarak, diğer komşu şehirlerden gelen olup olmadığı yönünde tedbir aldı. Araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçülüp, izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri istenen araçtakilerin kayıtları alınıp, maske takmaları istendi. İzinli olarak mecburiyetten dolayı yolculuğa çıktıklarını söyleyen sürücüler, 'Evde kalın sağlıklı kalın' diyerek uyarılarda bulundular.

İLÇE, BELDE VE KÖYLERE GİRİŞLERE KISITLAMA

Osmaniye'de, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, vatandaşların ilçelere, beldelere ve köylere, köylerden beldelere ilçelere ve il merkezine, ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltmak ve sosyal izolasyonun sağlanması için özel araçlar ile gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verildi.

ULAŞIMA KAPATILDI

Osmaniye'nin Düziçi İlçesine bağlı Ellek Beldesi ile Şekerdere Köyü arasındaki yol ve beldeye giden tarla yolları toprak dökülerek, ulaşıma kapatıldı. Ellek Belediyesi'nden yapılan duyuruda ise şöyle denildi:

"Çok Kıymetli belde halkımız ve civar köylerimizin kıymetli vatandaşları, siz değerli vatandaşlarımızın sağlığını daha iyi korumak adına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek,toplumun sağlığı ve kamu düzenini korumak için Düziçi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı olarak alınan ek tedbirler kapsamında beldemiz sınırlarında bulunan; Ellek Beldesi - Şekerdere-Osmaniye güzergahında bulunan anayolumuz, Şekerdere köy sınırına yakın bölümde, Ellek Beldesi Aydınlar Mahallemiz sınırları içerisinden geçen Karagedik -Selverler köylerinin Osmaniye ilimize çıkan grup yollarını Aydınlar-Şekerdere Köyü Akarcalar Mahallesi sınırından, Ellek Beldesi-Karagedik Köyü-Osmaniye güzergahında bulunan anayolunun Kumarlı Köyü ile kesişen bölümünde geçici süreliğine ulaşıma kapatılmıştır. Kapatılan güzergahlarda Belediye personellerimiz tarafından Kasabaya giriş çıkışlarda vatandaşın ateşi ölçülüyor. Bütün giriş çıkışlar kontrollü yapılmaktadır."


Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:10 Kaynak: DHA

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