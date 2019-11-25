Son Dakika Haberleri: Mechele: Taraftarları susturmak bizim elimizde
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Mechele: Taraftarları susturmak bizim elimizde

6 saat önce

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge'da takımın savunma oyuncularından Brandon Mechele, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mechele: Taraftarları susturmak bizim elimizde, System.String[]

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Club Brugge'da takımın savunma oyuncularından Brandon Mechele, basın toplantısında soruları yanıtladı.


Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Mechele, "3. sıradayız ve grubu bu sırada bitirebiliriz. Hatta 2. sırada da bitirebiliriz ve bu nedenle karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hem savunmada hem de hücumda iyi bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Daha önceki maçlardaki gibi oynamamız gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" dedi.


"Taraftarı susturmak bizim elimizde"


Belçika'da oynanan ilk karşılaşmada galibiyet elde edebileceklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Mechele, "1 puandan daha fazlasını alabilirdik ilk maçta ama maalesef olmadı. Bu maçta daha fazlasını vereceğiz ve umarım daha çok puan alacağız yarın" dedi. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Andone, Falcao ve Babel'le ilgili konuşan savunma oyuncusu, "3'ü de önemli oyuncular Galatasaray adına. Ancak Galatasaray büyük bir takım. Yedekleriyle de bu açığı kapatacaklarını düşünüyorum. Onlara da bir fırsat doğacaktır ve kendilerini gösterebilirler" diye konuştu.


Son olarak Galatasaray taraftarıyla ilgili görüşü sorulan Mechele, "Birkaç sene önce Beşiktaş maçında benzer bir durumla karşılaşmıştık ve iletişim kuramaz hale gelmiştik. Ancak stattaki taraftarı susturmak da bizim elimizde ve her şey bize bağlı" diyerek sözlerini tamamladı.

Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:23 
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