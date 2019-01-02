Mechsoft, Kvkk Uyumluluğuna Yönelik Neler Sunuyor?
54 dakika önce
Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
MechSoft, KVKK uyumluluğuna yönelik sunduğu çözümleri sıralayan Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı: "Pazarda firmaların çok dağıtık yapıda verileri bulunuyor. Bunlar yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler olarak temel iki noktada değerlendiriliyor. Bu dağıtık yapıdaki veriler için öyle bir sistem getirilmeli ki bu veriler tek bir ara yüzden yönetilebilsin. İşte Mechsoft bu noktada müşterilerine entegrasyonları sayesinde tüm bu verileri geliştirmiş olduğumuz ara yüzlerden yönetebiliyoruz. Bununla birlikte dijital dönüşüm sürecinde de KVKK'ya uyumluluk noktasında da destek oluyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32
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