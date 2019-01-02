Mechsoft'un Kvkk Uyumluluğundaki Vizyonu Nedir?

Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



KVKK yasasından ve şirketlerin uyumluluk süreci hakkında çıkarımlarda bulunan Erdoğdu, "2016 yılında çıkmış olmasına rağmen yasanın uyumluluk süreci 2018 yılına kadar devam etti. Şu anda ise şirketler, KVKK'da nasıl bir sürecin kendilerini beklediğine dair çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda bilgi kirliliği var ve Mechsoft olarak biz, tam da bu noktada devreye giriyoruz ve vizyonumuzu firmalara aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı

Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı

Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı