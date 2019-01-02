Son Dakika Haberleri: Mechsoft'un Kvkk Uyumluluğundaki Vizyonu Nedir?

Mechsoft'un Kvkk Uyumluluğundaki Vizyonu Nedir?

54 dakika önce

Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Mechsoft Yönetici Ortağı M. Gökhan Erdoğdu, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

KVKK yasasından ve şirketlerin uyumluluk süreci hakkında çıkarımlarda bulunan Erdoğdu, "2016 yılında çıkmış olmasına rağmen yasanın uyumluluk süreci 2018 yılına kadar devam etti. Şu anda ise şirketler, KVKK'da nasıl bir sürecin kendilerini beklediğine dair çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda bilgi kirliliği var ve Mechsoft olarak biz, tam da bu noktada devreye giriyoruz ve vizyonumuzu firmalara aktarmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 

Sektörel, Ekonomi
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