Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor - Son Dakika

Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor

09.05.2021 10:14

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlileri hedef alan ve 205 kişinin yaralanmasına neden olan saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, "Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz. Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin." dedi.

Mescid-i Aksa İmamı Sabri, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik 205 kişinin yaralandığı saldırılarına sert tepki gösterdi. İsrail'in pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, şu ifadeleri kullandı:

"İSRAİL AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR"

"Bu saldırı Müslümanlara yönelik bir terör saldırısıdır. İşgal güçleri bütün Ramazanlarda aynı şeyleri yapıyor. Çünkü on binlerin Mescid-i Aksa'ya akın ettiğini görmek istemiyorlar. Onlar Mescid-i Aksa'nın boş olmasını istiyorlar ki Yahudi işgalciler oraya gelsinler. Ancak Allah'ın izniyle Aksa her zaman oraya namaz kılmaya gelen Müslümanlarla dolup taşacak. Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor. Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz.

"İŞGAL GÜÇLERİNE BASKI YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin. İşgal güçlerine karşı pes etmeyeceğiz. Mescid-i Aksa bizimdir.

BÖLGEDE OSMANLI'NIN İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞIYORLAR

İsrail bölgede Osmanlı mirasını zedeleyecek kazılar yapıyor. Bu kazılar çok tehlikeli bir an önce durdurulmalı. Bölgede Osmanlı'nın izlerini silmeye çalışıyorlar."

Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor

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Son Dakika Dünya Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (7)
  • Adil ve insani dünya: İsrail'e barış gücü gönderilmeli. Orada Filistinlilerin de huzur içinde yaşaması sağlanmalı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat gürbüz : Üste yazı yazan İsrail oğulları Almanların sizi yaptıklarını ne çabuk unuttunuz adam olun bir avuçsunuz kökünüzü kazırız Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Rize53: Soru şu:islam ülkelerinin başındaki bu belaların artık asıl nedenine inmek gerekmiyormu?Acaba bunu yazdık diye yinemi ateist olucaz,bu skolastik kafalarla kıyamete kadar malesef tokat yemek zorundasınız.Sorma,sorgulama,inceleme,felsefe yapma ..... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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