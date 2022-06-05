Mecidiye köyü muhtarlığına Gürkan Akça seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mecidiye köyü muhtarlığına Gürkan Akça seçildi

05.06.2022 22:13
Mecidiye köyü muhtarlığına Gürkan Akça seçildi

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde, eski muhtarın görevden uzaklaştırılmasının ardından vatandaşlar sandık başına gitti.

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde, eski muhtarın görevden uzaklaştırılmasının ardından vatandaşlar sandık başına gitti.

Muhtarlık seçimleri için vatandaşlar Mecidiye Ortaokulu'nda kurulan 3 sandıkta oyunu kullandı.

Köyde yaşayan Ahmet Kula da düğün öncesi damatlıklarıyla sandık başına geldi.

Oyunu kullanan Kula, "Düğüne gitmeden önce oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yerine getirdim." dedi.

Seçimler sonunda muhtar adaylarından Gürkan Akça 260 oy alarak Mecidiye köyünün yeni muhtarı seçildi.

Diğer adaylar Recep Kenar 220 oy, Salih Kırman ise 98 oy aldı.

Seçimde, Recep Sözbir, Kerami Babacan, Özgür Kütüklü ve Çağdaş Canbaz ise aza seçildi.

YORUMLAR
500
Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Keşan'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Ahmet Kula, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecidiye köyü muhtarlığına Gürkan Akça seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 22:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Mecidiye köyü muhtarlığına Gürkan Akça seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement