Son Dakika Haberleri: Mecidiye'ye Prestijli Proje

Mecidiye'ye Prestijli Proje

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Mecidiye Caddesi'ni prestijli hale getireceklerini söyledi.

Mecidiye'ye Prestijli Proje, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Mecidiye Caddesi'ni prestijli hale getireceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan Tok, seçim çalışmalarını hızla sürdürürken esnaf ve vatandaşlarla buluşarak hem projelerini anlatıyor hem de vatandaşın taleplerini dinleyerek çözüm üretiyor. Son olarak Mecidiye Caddesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret ile esnaflarla buluşan Başkan Erdoğan Tok, 'Prestij Cadde Projesi'ni buralarda sürdüreceğini açıkladı.

Ziyaretlerini İlkadım Belediyesi MHP Meclis Üyesi ve Cumhur İttifakı MHP Meclis Üyesi Adayı Mustafa Umar ve Cumhur İttifakı AK Parti Meclis Üyesi Adayı Murat Gürbüz ile sürdüren Başkan Tok, "Esnaf kardeşlerimizin kazancını arttıracak yeni modern projelere hayat vermeye devam edeceğiz" dedi.

"İlkadım'da ticaret merkezlerini güçlendireceğiz"

İlkadım'ın yoğun nüfusunun yanı sıra dışarıdan gelen birçok vatandaş için bir alışveriş merkezi hüviyeti olduğu bilinci ile çalıştıklarını belirten Tok, "İlkadım ekonomik anlamda şehrimizin lokomotifi konumunda. Bu nedenle esnafımızın en iyi şartlarda hizmet vermesi için modern çözümler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Sadece şehir içi değil şehir dışından da çok sayıda vatandaşın geldiği bu bölgemizde ticareti canlandırarak ile prestijli cadde haline getireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

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