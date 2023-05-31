Mecidiyeköy'de 16 yaşındaki genç kız çatıdan düştü - Son Dakika
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Mecidiyeköy'de 16 yaşındaki genç kız çatıdan düştü

Mecidiyeköy'de 16 yaşındaki genç kız çatıdan düştü

31.05.2023 14:20

Mecidiyeköy'de bir binanın çatısından düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Olayın intihar mı yoksa ihmal mi olduğu araştırılıyor.

Mecidiyeköy'de 16 yaşındaki genç kız, asansörle çıktığı bir binanın çatısından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerken balkona çarpan genç kız ağır yaralanırken, olay kameralara yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.K. isimli genç kız, önceden öğrenim gördüğü kurs merkezinin asansörle çatısına çıktı. Genç kız burada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerken balkona çarpan genç kız ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, dehşet anları kameralara yansıdı.

İhmal mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Genç kızın yukarıya nasıl çıktığını araştıran polis, işçilerin girmesi için çatıya çıkan kapının açık bırakıldığı bilgisine ulaştı. Polis, ailevi sorunları olduğu iddia edilen genç kızın düşmesinin intihar girişimi mi yoksa ihmal mi olduğunu araştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Mecidiyeköy, İntihar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy'de 16 yaşındaki genç kız çatıdan düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mecidiyeköy'de 16 yaşındaki genç kız çatıdan düştü - Son Dakika
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