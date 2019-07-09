Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)
1 saat önce
MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.
MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:40 Kaynak: DHA
- İstanbul
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