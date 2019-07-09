Son Dakika Haberleri: MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (1)
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MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (1)

1 saat önce

Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (1), System.String[]
Mecidiyeköy, Güncel

Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin yangına müdahalesi


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:40 Kaynak: DHA
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