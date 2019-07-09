MECİDİYEKÖY'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN (1)
1 saat önce
Mecidiyeköy'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Mecidiyeköy Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:40 Kaynak: DHA
'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin yangına müdahalesi
- İstanbul
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