Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)

MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.



- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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