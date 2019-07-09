Son Dakika Haberleri: Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)
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Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1)

24 dakika önce

MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın (1), System.String[]
İtfaiye, Güncel
MECİDİYEKÖY'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında devam eden izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binanın çatısından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:39 Kaynak: DHA
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