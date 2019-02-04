Mecidiyeköy'de Aracın Sıkıştırdığı Motosikletli Bariyerlere Çarpıp Yaralandı
38 dakika önce
Mecidiyeköy'de aracın sıkıştırdığı motosikletli bariyerlere çarpıp yaralandı E-5 Karayolu'nda yaralı adam kanlar içinde ambulans bekledi Kaskı tam kapatmayınca çenesinden darbe aldıİSTANBUL - E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde motosikletli adam, iddiaya göre seyir halindeki bir aracın...
Mecidiyeköy
'de aracın sıkıştırdığı motosikletli bariyerlere çarpıp yaralandı
E-5 Karayolu'nda yaralı adam kanlar içinde ambulans bekledi
Kaskı tam kapatmayınca çenesinden darbe aldı
İSTANBUL - E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde motosikletli adam, iddiaya göre seyir halindeki bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak yüzünden yaralandı. Kaskını tam kapatmadığı için yaralanan ve kanlar içinde kalan adam, çimenlik alana uzanarak dakikalarca ambulans bekledi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.
E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkii Ankara
istikametinde meydana gelen olayda, trafikte seyreden bir araç sürücüsü, yanından geçen motosikletliyi iddiaya göre sıkıştırdı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli bariyerlere çarparak yere savruldu. Kaza sonucunda yaralı adam kaskını tam kapatmadığı için yüzünün çeşitli yerlerinden ve ellerinden yaralandı. Ağzı ve yüzü kanlar içinde kalan adam, sürücülerin yardımıyla çimenlik alana yatırılarak dakikalarca ambulans bekledi. O esnada vatandaşlar, yaralı sürücüye yardım ederek su içirdi. Yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:59 Kaynak: İHA
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