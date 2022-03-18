Mecidiyeköy'de İETT otobüsü şoförü ile vatandaş arasında yaya geçidi tartışması - Son Dakika
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Mecidiyeköy'de İETT otobüsü şoförü ile vatandaş arasında yaya geçidi tartışması

18.03.2022 14:53

İstanbul Mecidiyeköy'de İETT otobüsünün sürücüsü ile yaya geçidini kullanan vatandaş arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Mecidiyeköy'de İETT otobüsünün sürücüsü ile yaya geçidini kullanan vatandaş arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ortaklar Caddesi'ndeki yaya geçidini kullanan bir vatandaş, bu sırada 34 CMU 648 plakalı İETT otobüsünü üzerine doğru sürdüğünü iddia ettiği şoföre tepki gösterdi.

Vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği olayda, tartışma sırasında otobüsü yaya geçidinde durduran şoförün camı açarak, "Bir saat bu yaya geçidinde dururmuş. Var mı böyle bir hakkın." diyerek bağırdığı görüldü.

Bu kişinin de otobüs şoförüne "Sen yaya geçidinde bana mı saldıracaksın?" diyerek tepki gösterdiği, tartışma sırasında şoför ve yayanın birbirlerine hakaret ettikleri de görüntülere yansıdı.

Görüntülerde araya giren yayaların tarafları ayırması da yer aldı.

Mecidiyeköy'de İETT otobüsü şoförü ile vatandaş arasında yaya geçidi tartışması
Mecidiyeköy'de İETT otobüsü şoförü ile vatandaş arasında yaya geçidi tartışması
Mecidiyeköy'de İETT otobüsü şoförü ile vatandaş arasında yaya geçidi tartışması

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Kaynak: AA

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