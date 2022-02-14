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Mecidiyeköy'de makas atan sürücülere yönelik denetim - Son Dakika

Mecidiyeköy'de makas atan sürücülere yönelik denetim

14.02.2022 09:55
Mecidiyeköy'de makas atan sürücülere yönelik denetim

Mecidiyeköy'de sivil trafik ekipleri tarafından makas atarak seyreden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Mecidiyeköy'de sivil trafik ekipleri tarafından makas atarak seyreden sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında makas atarak ilerleyen sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerine yakalandı.

Sivil trafik ekipleri makas atan araçlara yönelik ana arterlerde denetim yaptı. D-100 Kuzey yol 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan denetimlerde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 EOR 887 plakalı araç durdurulmak istendi. Ancak sürücü durmayarak Mecidiyeköy istikametine makas atarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli, kısa süren kovalamaca sonucu Mecidiyeköy Likör kavşakta yakalandı. Makas atan sürücü Cengiz Ç.'ye uyarı ve ikazlara uymamaktan 427 TL, makas atmaktan bin 823TL, emniyet şeridini ihlal etmekten bin 823 TL, şerit değiştirme ihlalinden 196 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 427 TL olmak üzere, toplam 4 bin 892 TL trafik idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi. Gözaltına alınan Cengiz Ç. ise Şisli ilçesi Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. - İSTANBUL

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Türk Lirası, Mecidiyeköy, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mecidiyeköy'de makas atan sürücülere yönelik denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mecidiyeköy'de makas atan sürücülere yönelik denetim - Son Dakika
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