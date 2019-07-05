MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI (1)
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Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHA Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA
Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Kaza yapan metrobüsün yoldan çekildi, metrobüs seferleri normale döndü.
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