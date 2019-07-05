Mecidiyeköy'de metrobüs kazası (1)
43 dakika önce
MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu
yönüne seyri halinde olan bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Kaza yapan metrobüsün yoldan çekildi, metrobüs seferleri normale döndü.
- İstanbul
Hırsızlık parasıyla lüks villa alıp parti düzenlemişler! Yakalandılar
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü
Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar