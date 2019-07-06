Mecidiyeköy'de metrobüs kazası (2)
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MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu
yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre metrobüsün çarptığı yaya ve metrobüs içerindeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay ambulnasla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüsün yoldan çekildi, metrobüs seferleri normale döndü.
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