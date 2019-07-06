Son Dakika Haberleri: Mecidiyeköy'de metrobüs kazası (2)
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Mecidiyeköy'de metrobüs kazası (2)

22 dakika önce

MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Mecidiyeköy'de metrobüs kazası (2), System.String[]
MECİDİYEKÖY'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre metrobüsün çarptığı yaya ve metrobüs içerindeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay ambulnasla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüsün yoldan çekildi, metrobüs seferleri normale döndü. 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:17 Kaynak: DHA
Zincirlikuyu, Polis, Güncel
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