MECİDİYEKÖY'DE MOTOSİKLET METROBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI (1) - Son Dakika

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaralılara olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olay yerinden görüntüler