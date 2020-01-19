MECİDİYEKÖY'DE MOTOSİKLET METROBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI (1) - Son Dakika

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MECİDİYEKÖY'DE MOTOSİKLET METROBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI (1)
6 saat önce
Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAMecidiyeköy'de motosiklet metrobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:12 Kaynak: DHA
Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaralılara olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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