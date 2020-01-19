Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüse çarptı: 2 yaralı (1) - Son Dakika

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Mecidiyeköy'de motosiklet metrobüse çarptı: 2 yaralı (1)
6 saat önce
MECİDİYEKÖY'de motosiklet metrobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:17 Kaynak: DHA
MECİDİYEKÖY'de motosiklet metrobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaralılara olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
- İstanbul
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