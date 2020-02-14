MECİDİYEKÖY'DE ÖĞRENCİLERDEN ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU - Son Dakika
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MECİDİYEKÖY'DE ÖĞRENCİLERDEN ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU

7 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN Şişli, Mecidiyeköy'de toplanan bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etti.

MECİDİYEKÖY'DE ÖĞRENCİLERDEN ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN

Şişli, Mecidiyeköy'de toplanan bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etti. Öğrenciler, Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki turnikelerin üzerinde atladı.

Şişli'de bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etmek için saat 15.00 sıralarında Mecidiyeköy Metrobüs durağında toplandı. Öğrenci grubu sloganlar eşliğinde turnikelere gelerek kart basmadan turnikelerin üstünden atladı. Diğer vatandaşlara da kart basmamalarını söyleyen grup turnikelerin olduğu yerde basın açıklaması yaptı. Basın açılamasından sonra öğrenciler buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin turnikelerin üstünden atlaması

-Öğrencilerin protestosu

-Slogan atmaları

-Metrobüse gitmek isteyen bazı vatandaşların kart basmadan geçmesi

-Basın açıklaması

-Genel ve yakın detaylar


Mecidiyeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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