Mecidiyeköy'de öğrencilerden ulaşım zammı protestosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mecidiyeköy'de öğrencilerden ulaşım zammı protestosu - Son Dakika

Mecidiyeköy'de öğrencilerden ulaşım zammı protestosu

6 saat önce

Şişli, Mecidiyeköy'de toplanan bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etti.

Şişli, Mecidiyeköy'de toplanan bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etti. Öğrenciler, Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki turnikelerin üzerinde atladı.

Şişli'de bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etmek için saat 15.00 sıralarında Mecidiyeköy Metrobüs durağında toplandı. Öğrenci grubu sloganlar eşliğinde turnikelere gelerek kart basmadan turnikelerin üstünden atladı. Diğer vatandaşlara da kart basmamalarını söyleyen grup turnikelerin olduğu yerde basın açıklaması yaptı. Basın açılamasından sonra öğrenciler buradan ayrıldı.

Mecidiyeköy'de öğrencilerden ulaşım zammı protestosu

Mecidiyeköy, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir grup öğrenci, metrobüs durağında İBB'nin ulaşım zammını protesto etti
FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:52:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mecidiyeköy'de öğrencilerden ulaşım zammı protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]