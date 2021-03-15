- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı - Son Dakika

- Mecidiyeköy'de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de, yağmur yağmadan beliren gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü.

Yağmurun yağmasının ardından beliren gökkuşağı bu kez yağmur yağmadan ortaya çıktı. Mecidiyeköy E-5 yolunun üstünde oluşan gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü. Özellikle sağanak yağmurun yağmasının ardından ortaya çıkan gökkuşağının yağmur yağmadan belirmesi vatandaşları şaşırtırken, güzel bir görüntünün oluşmasına neden oldu.