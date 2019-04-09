Mecidiyeköy'de Otobüs Kazası Kamerada
15 dakika önce
Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı.
Mecidiyeköy
'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı.
6 Nisan akşamı Şişli
Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsü 3 taksi ve 2 otobüse çarpmış, kazada çok sayıda vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Büyükdere Caddesi
'nde yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde belediye otobüsleri durağa yanaşıyor. Bu sırada hızla gelen özel halk otobüsü, önündeki otobüslere çarpıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:29 Kaynak: İHA
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