Mecidiyeköy'de Otobüs Kazası Kamerada
2 saat önce
Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı.
Mecidiyeköy
'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı. 6 Nisan akşamı Şişli
Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsü 3 taksi ve 2 otobüse çarpmış, kazada çok sayıda vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Büyükdere Caddesi
'nde yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde belediye otobüsleri durağa yanaşıyor. Bu sırada hızla gelen özel halk otobüsü, önündeki otobüslere çarpıyor.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:41 Kaynak: İHA
UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek
Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz
Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum