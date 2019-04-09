Son Dakika Haberleri: Mecidiyeköy'de Otobüs Kazası Kamerada

Mecidiyeköy'de Otobüs Kazası Kamerada

2 saat önce

Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı.

Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsünün 3 taksi ve 2 otobüse çarptığı kaza güvenlik kameralarında yansıdı. 6 Nisan akşamı Şişli Mecidiyeköy'de freni boşaldığı iddia edilen halk otobüsü 3 taksi ve 2 otobüse çarpmış, kazada çok sayıda vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Büyükdere Caddesi'nde yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde belediye otobüsleri durağa yanaşıyor. Bu sırada hızla gelen özel halk otobüsü, önündeki otobüslere çarpıyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:41 Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:44:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mecidiyeköy'de Otobüs Kazası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]