MECİDİYEKÖY'DE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

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MECİDİYEKÖY'DE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ
6 saat önce
Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri devam ederken sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki yolcu durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi.
Koronavirüs
salgınına karşı dezenfekte işlemleri devam ederken sabah saatlerinde Mecidiyeköy
'deki yolcu durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi. Koronavirüs salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. İstanbul
'da toplu taşıma araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sabah
saatlerinde Mecidiyeköy'deki otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi.
"HER ARACIMIZ DEZENFEKTE EDİLİYOR"
Öze halk otobüsü şoförü Gökhan Orgun, "Her aracımız düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Bütün insanlara sesleniyorum. Bir olalım, birlik olalım mücadele edelim. Her şeyden önce önemli olan budur" şeklinde konuştu. Özel halk otobüsü şoförü İsmail Ataş, "Araçlara el dezenfektanı dağıtıldı. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. İster istemez aracın içinde temas oluyor. Hem kendimizi hem ailemizi düşünerek dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü
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-Dezenfekte çalışmaları
-Otobüs şoförleriyle röportajlar
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)
-Detay görüntüler
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
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