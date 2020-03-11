MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI - Son Dakika

MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

6 saat önce

Şişli Mecidiyeköy'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı.

Şişli Mecidiyeköy'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Refüjde askıda kalan otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile kurtardı.

Mecidiyeköy'de 34 SF 8260 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Ç. trafik ışıklarına yaklaştığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Aracın hareket kabiliyetini kaybeden kadın sürücü, araç içerisinde şok geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kadın sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Refüjdeki otomobil yaklaşık 10 kişinin yardımıyla kaldırılarak yola çekildi. Refüje çıkarak asılı kalan otomobilde hasar oluşmazken vatandaşların yardımı ile kurtarılan sürücü vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti.

MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Mecidiyeköy, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:39 Kaynak: DHA
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