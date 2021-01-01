Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: "Bu ülkenin kurallarını bilmelisin" - Son Dakika

Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: "Bu ülkenin kurallarını bilmelisin"

01.01.2021 12:09

Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: "Bu ülkenin kurallarını bilmelisin" Turistlere rehberlik yaptığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs cezadan kurtulamadı Polise adeta yalvaran ve ağlayan kişiye ceza kesildi Mecidiyeköy'de 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında...

Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: "Bu ülkenin kurallarını bilmelisin"

Turistlere rehberlik yaptığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs cezadan kurtulamadı

Polise adeta yalvaran ve ağlayan kişiye ceza kesildi

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisin yaptığı denetime kısıtlamayı ihlal eden bir kişi takıldı. Turist rehberi olduğunu iddia eden ancak herhangi bir belge gösteremeyen şahıs ceza kesilmemesi için önce polise yalvardı ardından da ağladı. Polisin, 'Bu ülkenin kurallarını bilmelisin' dediği ve cezadan kurtulamayan şahsa 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de 80 saat boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetim yaptı. Şişli Mecidiyeköy Meydanı'nda yapılan denetimler araçları tek tek durduran polis, sürücülerin ve vatandaşların çalışma ile izin belgelerini kontrol etti. Çalışmalar devam ettiği esnada polis bir servis minibüsünü durdurdu. Sürücünün evrakların kontrol eden polis, yanındaki şahsın evraklarını gösterememesi üzerine araçtan inmesini söyledi. Neden dışarıda olduğunun sorulması üzerine şahıs, eve gittiğini söyleyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ardından şahıs hakkında cezai işlemlerin uygulanması için polis aracına geçildi. Burada müdürünü arayan şahıs, polis memurunu ikna etmesi için telefonu verdi.

"9 yıldır buradaysan bu ülkenin kurallarını bilmelisin"

Polisin durumu ifade etmesinin ardından cezai işlem uygulandı. O esnada dokuz yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyen şahsa polis, "9 yıldır bu ülkede bu vatandaş sıfatıyla yaşıyorsan, o zaman bu ülkenin şartlarına ve kurallarına göre hareket edeceksin" dedi. Polise adeta yalvaran ve sonrasında ağlayan Abdulhadi D.'ye 'Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet' suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetimlerde ehliyetini yanında bulundurmayan sürücüye de polis ekipleri cezai işlem uyguladı

Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin
Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin
Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin
Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin
Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin
Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin
Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: Bu ülkenin kurallarını bilmelisin

Para Cezası, Mecidiyeköy, turist, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mecidiyeköy'de 'sahte turist rehberine' ceza: 'Bu ülkenin kurallarını bilmelisin' - Son Dakika


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