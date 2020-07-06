Mecidiyeköy'de televizyon tamir atölyesinde patlama (1) - Son Dakika

MECİDİYEKÖY Şehit Ahmet Sokak'ta kapalı halde olan televizyon tamir atölyesinde meydana gelen patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul