Son Dakika Haberleri: Mecidiyeköy'de Trafikte Yaya Önceliği Etkinliği

Mecidiyeköy'de Trafikte Yaya Önceliği Etkinliği

2 saat önce

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için cenaze töreni düzenlendiNazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için cenaze töreni düzenlendi

Nazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Dedeman'ın Perşembe günü ikindi namazını üteakip Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:58 Kaynak: DHA

Umut Vakfı, Güncel
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