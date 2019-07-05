Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı.
44 dakika önce
Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı.
Mecidiyeköy
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
'den Zincirlikuyu
istikametine giden bir metrobüs kaza yaptı. Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri durdu. - İSTANBUL
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
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