Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi! Metro İstanbul'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi! Metro İstanbul'dan açıklama geldi

09.12.2022 20:53

Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı seferlerinde 10-11 Aralık için düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle seferlerin bu hafta sonu 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında seferlerin 10-11 Aralık'ta 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

SEFERLER AKŞAM 10'DA BİTECEK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da hafta sonu planı olanlar dikkat! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi
Kaynak: AA
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Mecidiyeköy, Mahmutbey, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi! Metro İstanbul'dan açıklama geldi - Son Dakika

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