Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Mecidiyeköy, Mahmutbey, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi! Metro İstanbul'dan açıklama geldi - Son Dakika

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