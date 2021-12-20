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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı! - Son Dakika

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!

20.12.2021 10:15
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!

Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu'nun 2016 yılında inşa edilen ilk 2 istasyonu arasında oluşan imalat hatası, giderildi. Mecidiyeköy İstasyonu, hızla tamamlanan test çalışmalarının ardından 20 Aralık Pazartesi günü yeniden hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), test çalışmaları tamamlanan 18 km'lik ve 15 istasyonlu MecidiyeköyMahmutbey Metro su'nu 28 Ekim 2020'da işletmeye açmıştı. Ancak, 7 Nisan 2021 tarihindeki sefer sırasında, Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında yer alan makas bölgesinde kabarma meydana geldiği, hat geometrisinin bozulduğu, yürüme yollarının hasar aldığı, bölgeden yoğun su akışının başladığı saptandı.

İBB ekibinin İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle yaptığı incelemede; 2016 yılında yüklenici firma tarafından betonarme imalatları tamamlanmış olan tünelin yapımı sırasında yeterli zemin araştırması yapılmadığı, imalat sırasında karşılaşılan su problemlerine karşı yeterli drenaj ve izolasyon önlemlerinin alınmadığı, yapılan tasarımın ve imalatın uygun olmadığı, tüm bu nedenlerle de betonarme yapıda yapısal zafiyet bulunduğu tespit edildi.

Mecidiyeköy Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!

ÜCRETSİZ İETT SEFERLERİ BAŞLATILMIŞTI

İBB, bu tespitler üzerine vatandaşlar için risk oluşturan Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki kısmı hemen işletmeye kapattı. Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu, Çağlayan İstasyonu'ndan itibaren hizmet vermeye devam etti. İstanbulluların mağduriyetini gidermek için Mecidiyeköy ile Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsü seferleri başlatıldı.

Yapımdan sorumlu olan yüklenici firma hemen davet edilerek, bu süreçte tüneldeki kusurlu betonarme imalatlarının tümü kesildi ve kırılarak kaldırıldı. Yapısal tasarım revize edildi ve kusurlu bölgedeki betonarme imalatları yeniden yapıldı. Ardından raylar yeniden döşendi ve elektromekanik montajlar tamamlandı. İlk 2 istasyon arasındaki sinyal testleri, deneme sürüşleri ve sertifikasyon süreci yinelenerek, metro güvenli kullanıma hazır hale getirildi.

Mecidiyeköy Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!

İBB HARCAMA YAPMADI

Tüm bu işlemler, yüklenici tarafından yapıldı ve İBB herhangi bir harcamada bulunmadı. Metro İstanbul'un yolcu kaybı ve yolcuların otobüsler ile taşınmasından kaynaklı maddi zarar da yükleniciden tazmin edilecek. Metronun yeniden inşa edilen Mecidiyeköy ve Çağlayan durakları arasındaki kısmı ile kapalı bulunan Mecidiyeköy İstasyonu, 20 Aralık Pazartesi günü 06:00'da yeniden hizmete açılıyor.

YENİ AÇILAN METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları, toplam 15 lokasyondan geçecek.

Duraklar şu şekilde olacak;

  • Mecidiyeköy
  • Çağlayan
  • Kağıthane
  • Nurtepe
  • Alibeyköy
  • Çırçır Mahallesi
  • Veysel Karani-Akşemsettin
  • Yeşilpınar
  • Kazım Karabekir
  • Yenimahalle
  • Karadeniz Mahallesi
  • Tekstilkent-Giyimkent
  • Oruç Reis
  • Göztepe
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro istasyonu bugün yeniden açıldı!

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