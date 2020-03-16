Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı - Son Dakika
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Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle öğle saatlerinde en yoğun yer olan Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı.

Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle öğle saatlerinde en yoğun yer olan Mecidiyeköy metrobüs durağı boş kaldı. Metrobüs girişinde simit satan, Serhat Dağ, "Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum"dedi.

Tüm dünyada etkisi altına alan ve ölümlere yol açan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzak durmaya başladı. Tedirginlik yaşayan ve bakanlıktan yapılan uyarıları da dikkate alan vatandaşlar, toplu taşımaları da fazla kullanmamaya başladı. Bu nedenle araç ve yolcu trafiğinde ciddi düşüşler yaşandı. Günün en yoğun saati olan öğle zamanında Mecidiyeköy metrobüs durağının da neredeyse boş olduğu görüldü.

"GÜNDE 350 TANE SATIYORDUM. ŞİMDİ EN FAZLA 50 TANE SATIYORUM"

Metrobüs durağı girişinde Simitçi Serhat Dağ, "İşlerimiz şu an kötü durumda. Korona virüs nedeniyle insanlar dışarı çıkmaya korkuyor. Bu nedenle kazancımız olmuyor. Günde 350 tane satıyordum. Şimdi en fazla 50 tane satıyorum. Bu saatlerde çok kalabalık oluyordu. Artık insanlar simit almaya korkuyor. Buranın hiç boş olduğunu hatırlamıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz" dedi.

"BÖYLE OLURSA MEMLEKETE DÖNECEĞİZ"

Kestaneci ise, "İşler yok, siftah yapamadık daha. Otobüsle geldim. Otobüste 4 kişi vardı. Böyle olursa memlekete döneceğiz. Ödemelerim de çok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mecidiyeköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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