Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı - Son Dakika
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Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı

06.03.2022 09:05

İstanbul Mecidiyeköy'de yaşanan olayda bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı. Polisin ikna çabaları devam ederken arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi durdurdu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarında bulunan kabloları yakan kişi etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anları gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞ YAKALADI

Vatandaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Mecidiyeköy, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı - Son Dakika


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