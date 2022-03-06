Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi - Son Dakika
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Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi

06.03.2022 08:56
Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi

Mecidiyeköy'de bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı.

Mecidiyeköy'de bir kişi üst geçitte kabloları yakarak intihara kalkıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarında bulunan kabloları yakan kişi etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anları gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Vatandaş yakaladı

Vatandaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi
Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi

YORUMLAR
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Mecidiyeköy, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mecidiyeköy üst geçitte intihar girişimi - Son Dakika


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